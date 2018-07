Anderlecht heeft met Santini zijn beoogde spits beet: “Een garantie voor doelpunten”

Anderlecht heeft zijn ervaren targetspits beet: de Brusselaars bereikten een akkoord met met Ivan Santini (29), die overkomt van het Franse Caen. Hein Vanhaezebrouck kent Santini nog van bij Kortrijk, RSCA betaalde 3 miljoen en tekende voor drie jaar. Santini krijgt rugnummer 19 en moet concurreren met Landry Dimata. Eerder wisten de Brusselaars ook al Zakaria Bakkali te strikken: de flankaanvaller kon ook naar Standard en de Rouches leken in pole position te liggen, maar de speler verkoos de Brusselse recordkampioen.

De voorbije twee seizoenen was de Kroaat steevast eerste keus in de spits bij het Franse Caen. Hij speelde 66 Ligue 1-wedstrijden voor de Normandiërs en kwam daarin 26 keer tot scoren.

Eerder verdedigde Santini de kleuren van NK Zadar en NK Inter Zapresic (Kroatië), de U19 van Red Bull Salzburg (Oostenrijk), FC Ingolstadt 04 en SC Freiburg (Duitsland). De aanvaller kent onze competitie door en door want in België kwam hij uit voor KV Kortrijk (30 goals in 69 competitiewedstrijden) en Standard (12 goals in 28 competitiewedstrijden). Bij de Luikenaars won hij in 2016 de Beker van België, bovendien was hij in finale goed voor een goal en een assist.

“Ivan Santini staat garant voor doelpunten, dat bewees hij bij elke club waarvoor hij speelde”, aldus paars-wit.