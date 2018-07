Heemkundige kring Het Drie Swaenenland op uitstap naar Viroinval

Gingelom - Als jaarlijkse daguitstap stond de streek van Viroinval op het programma. 39 leden van heemkundige kring Het Drie Swaenenland namen deel.

De grotten van Neptunus in Pepigny met een water-, klank- en lichtspel waren een hoogtepunt. Een stevige wandeling in Nismes, het duizend jaar oude dorp en een trip naar de Franse Ardennen, waar we het stadje Givet bezochten, stonden eveneens op het lijstje. ’s Middags een driegangenmenu in Nismes en s’avonds een broodplank in de brouwerij Les Fagnes in Mariembourg kon niet ontbreken. Op de terugtocht naar Gingelom werden we in Mettet even tot stilstand gebracht door een vijtigtal soldaten van Napoleon die blijkbaar geleden hadden op het slachtveld of hadden ze te veel “duivels” gedronken?