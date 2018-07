Primark gaat zijn maten van vrouwencollecties aanpassen

Op de labels van de vrouwencollecties, lingerie en slaapkledij zullen er in de Primark niet langer nummers terug te vinden zijn. Ze schakelen over naar S, M, L en voegen met 2XS en 2XL ook een kleinere en grotere maat toe aan het assortiment. "We gaan zo voor een meer comfortabele pasvorm", zegt een woordvoerder van de Ierse kledingketen.

Primark heeft een nieuw matensysteem en zal dat beetje bij beetje invoeren in zijn winkels, ook in ons land. Opvallend genoeg geldt dat wel enkel voor de collecties voor vrouwen, lingerie en slaapkledij.

"De items die nu nog een enkelvoudig nummer krijgen (zoals een 8, 10 of 12) en diegene met een dubbel nummer (zoals 8-10, 10-12) zullen een meer comfortabele pasvorm krijgen. In de plaats komen er maten zoals S,M en L en daaraan worden ook 2XS en 2XL toegevoegd", zegt een woordvoerder van Primark.

In eerste instantie zal die verandering er komen in een groot segment van de kleding voor vrouwen zoals truien, shorts (geen jeansshortjes), fitnesskleding, lichte jassen en wat badmode. Ook een klein onderdeel van de lingeriecollectie wordt al aangepast.