De simpele teenslipper maakt zijn modieuze comeback

De flipflop of teenslipper is bezig aan een nieuwe opmars. Op het strand of een hete zomerdag was het schoeisel sowieso al onmisbaar, maar nu werd het gespot op de modeweken. Onder meer de bekende modeblogster Sophie Fontanel combineerde een paartje met een enkele peperdure designerstukken.

De flipflop wordt over de hele wereld gedragen en bestaat al duizenden jaren, maar op de modeweken viel die voorlopig niet te spotten. Een echt modieus item was het nameliijk niet, maar er lijkt een verandering op til te zijn, merkt Vogue op. Zo werd tijdens de modeweek in Milaan modeblogster Sophie Fontanel ermee gezien. Daarboven droeg ze een rok van Yves Saint Laurent, een rok van Céline, een zonnebril van Louis Vuitton en een totebag van Dior. De flipflops zelf waren van het Braziliaanse label Havaianas.

"Ik droeg ze al van toen ik een kind was en hou me nog steeds aan die gewoonte", zegt ze in een reactie aan Vogue. "Ava Gardner, Ali MacGraw en Carolyn Bessette droegen ze en vandaag draagt ook Sofia Coppola ze. Het is de meest eenvoudige schoen ooit en hoort zo thuis in de categorie van de witte T-shirt en een jeans. Ik hou ervan."

Ook bij Hermès en Kors

Niet alleen hebben de teenslippers hun rentree gemaakt in de streetstyle, ook op de catwalks waren ze te zien in onder meer de shows van Michael Kors, Hermès en Isabel Marant. Maar hoe ze te combineren om er toch fashionable uit te zien? Volgens Fontanel is dat eenvoudig. "Het ziet er fantastisch uit met een lange rok op. Hoe eleganter je gekleed bent, hoe efficiënter de look."

Podologische problemen

Hoewel opnieuw hip, is het geen goed idee om de hele dag met teenslippers rond te lopen. Niet goed voor de voeten en de spieren, meent podoloog Els Pauwels. "Ze zijn echt gemaakt voor aan het zwembad en langer dan vijf minuten loop je er best niet mee rond", zegt Pauwels. "Doordat ze zo vooraan aan de voet zitten, ga je ze met je tenen vastgrijpen om ze niet te verliezen waardoor je hamertenen kunt krijgen. Bovendien geven ze niets van steun waardoor er een onevenwicht ontstaat tussen de spieren en je overbelastingen kan krijgen."