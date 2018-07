Bart Kaëll rechtuit over hoe zijn liefde voor Luc Appermont zelfs een scheve schaats kon overwinnen

Bart Kaëll en Luc Appermont zijn door een zware relatiecrisis gegaan. Dat vertelt de ‘Mooi Weer Vandaag’-zanger in een openhartig interview met Dag Allemaal. Aan de basis van het dispuut lag een scheve schaats van Bart. “Op een bepaald moment ben ik passioneel verliefd geworden op een andere man”, vertelt hij.

Het overspel van Bart zette de relatie met Luc destijds onder hoogspanning. “De passie voor die ander was zó groot. Luc en ik zijn niet uit elkaar gegaan, maar ik ben wel even apart gaan wonen”, vertelt Bart Kaëll aan Dag Allemaal. “Maar vier dagen woonde ik al terug bij Luc.”

De relatie met de liefde van zijn leven wilde hij niet langer op het spel zetten. “Ik besefte al snel dat die passionele verliefdheid iets heel anders was dan mijn liefde voor Luc. Het was een chemie in de hersenen die je kan vergelijken met een depressie. De aantrekkingskracht voor die jongeman was gewoon te groot.”