Hees

Bilzen - De Gezinsbond Hees organiseerde op zaterdag 30 juni 'Hees Feest'.

's Morgens namen 70 fietsers deel aan de fietstocht Hees-Heppeneert-Hees (90 km). Om 17.00u was er een gezellige dorpsbarbecue in de parochiezaal. Van 20.30u tot 23.00u was er het optreden van Coverband BuitenBereik. Deze band zorgde voor Nederlandstalige, muzikale ambiance in de tuin van de parochiezaal .200 personen genoten van dit fantastische optreden.