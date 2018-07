Joe-stem Alexandra Potvin (52) en actrice Anke De Ridder (38) vinden de liefde bij elkaar

Een verrassing van formaat: Joe-stem Alexandra Potvin (52) en actrice Anke De Ridder (38) zijn een koppel. “Ja, we hebben een relatie”, bevestigt het duo vastberaden aan Dag Allemaal. “We zijn bij elkaar thuisgekomen. In alles voelen we dat we samen horen. Onze verbondenheid is onbeschrijfelijk.”

Anke, die uit een eerder huwelijk al een dochter Billie-elle (7) heeft, is helemaal klaar voor de nieuwe relatie. “Alexandra is een vrouw om te koesteren”, zegt de actrice uit onder andere ‘Aspe’, ‘Sara’ en ‘Emma’. “Ze maakt me zielsgelukkig, gewoon door er te ‘zijn’. Ik zie haar levensgraag.” Na twee jaar vol vriendschap is de vonk nu dus definitief overgeslagen tussen de twee.

Ook Alexandra, die in een ver verleden een relatie had met zangeres Yasmine, is dankbaar dat ze opnieuw iemand kan liefhebben. “Anke heeft mij wakker geschud en me doen inzien wat pure liefde is. Met haar beleef ik alles intenser. Bij haar kan ik eindelijk zijn wie ik écht ben. Ik zie mezelf opnieuw graag”, vertelt ze aan Dag Allemaal.