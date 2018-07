Davidsfonds Borgloon sluit werkjaar 2018 feestelijk af met een ledenfeest

Borgloon - Op zondag 17 juni organiseerde Davidsfonds Borgloon haar jaarlijks ledenfeest. De dag ging van start met de Sint-Lutgardisviering in de kloosterkerk van de abdij Mariënlof in Colen. Nadien was er een receptie voor iedereen in de tuinen van de abdij. Om de dag af te sluiten, werd er een barbecue georganiseerd in fruitbedrijf Hellingenfort in Helshoven.

Om een geslaagd werkjaar af te sluiten, organiseerde Davidsfonds Borgloon een ledenfeest dat over de ganse dag verspreid werd. In de voormiddag vond de St.-Lutgardisviering plaats in de kloosterkerk van Colen voorgedragen door E.H. J. Vroninks. Het koor Cantilone fleurde deze viering muzikaal op. Voor deze gelegenheid werden alle vrouwen uit Borgloon die de naam ‘Lutgardis’ dragen uitgenodigd om deze dag mee te beleven. Nadien vond er een receptie plaats in de tuinen van de abdij.

In de namiddag, vanaf 17uur was het tijd om te barbecueën in fruitbedrijf Hellingenfort in Helshoven. De bestuursleden van Davidsfonds Borgloon deden hun uiterste best om er een gezellige avond van te maken. En ze slaagden in hun opzet! Er werden enkele bestuursleden in de bloemetjes gezet door provinciaal bestuursleden Johan Vanhunsel en Hugo Poelmans en van Davidsfonds omwille van hun jarenlange inzet voor Davidsfonds Borgloon, waaronder voorzitter Guy Vijgen, erevoorzitster Janine Lyssens en bestuurslid Marcel Briers.

Deze dag was wederom een groot succes met een talrijke opkomst. Er werd lekker gegeten, gebabbeld en gelachen.

De bestuursleden van Davidsfonds Borgloon gaan nu wat genieten van een welverdiende vakantie en wensen al hun leden, geïnteresseerden en sympathisanten een fijne zomer. Binnenkort zijn we er opnieuw met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod voor een nieuw Davidsfondsjaar.

Voor meer informatie kan u terecht bij Davidsfonds Borgloon. Surf naar http://www.borgloon.davidsfonds.be