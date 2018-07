OPROEP. Kaat Bollen herwerkt trouwjurk voor verjaardag tweeling

De tweeling van Kaat Bollen is een jaar geworden en dat heeft mama Bollen gevierd… in haar trouwjurk. Een herwerkte versie althans: de jurk is nu felroze. “Ik heb m’n trouwjurk geverfd, anders had ik hem niet meer gedragen en dat was zonde geweest”, laat de Limburgse seksuologe weten op Instagram. De veelbesproken decolleté heeft ze een tikje zediger laten maken.

