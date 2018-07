Stortplaats wordt idyllisch plekje

Tessenderlo - Boseigenaar maakt van stortplaats in een bos een mooie plek waar wandelaars kunnen uitrusten.

Enkele jaren geleden werd in de bossen aan het Boshuis in Tessenderlo soms illegaal gestort. De eigenaar meldde dit meermaals en plaatste foto’s op sociale media. Gelukkig werd hiermee het storten gestopt, maar het afval bleef liggen. Door contact met 'Mooimakers' kreeg de eigenaar tips en hints om het mooie plekje nieuw leven in te blazen. De gemeente was dankbaar omdat alles netjes werd opgekuist en plaatste daarom een mooie bank.

Op de site Mooimakers.be vind je als particulier, school of vereniging ondersteuning om je omgeving netjes te houden. Je voelt dan dat je er niet alleen voor staat en beseft dat een proper milieu de verantwoordelijkheid is van alle burgers en niet alleen van enkele instanties.

Bezoek dus deze inspirerende site en rust uit op de mooie bank met zicht op de prachtige omgeving, gelegen langs het wandelnetwerk De Merode tussen knooppunten 235- 239.