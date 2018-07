10 jaar Live a Life

Stevoort

Hasselt - Live a Life bestaat 10 jaar. De tiende editie vind dit jaar plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus in de Oude Molenstraat in Stevoort. Intussen is het volledige programma bekend.

Er wordt opnieuw gezorgd voor veel muziek, kinderanimatie en een kunsttuin. Meer dan 200 vrijwilligers zorgen voor een vlotte organisatie. En zoals steeds gaan de opbrengsten naar diverse projecten tegen kanker via het LCRP.

Deze middelen worden gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, opsporingsmethoden en betere zorg voor kankerpatiënten. Met het onderzoek willen de UHasselt, het Jessa en ZOL de gezondheidszorg, innovatie en opleiding in de regio ook verder versterken.

Het volledige programma is nu bekend!

VRIJDAG

Podium 1 (festivalweide) Podium 2 (binnenkoer)

Vanished Youth My Ex Stacy

Lost from the start Sec

Belgian Asociality Solitude Within

Bizkit Park Lazy Red Cheeks

Snakes In Exile

ZATERDAG

Podium 1 (festivalweide) Podium 2 (binnenkoer)

L&M Band Bluesshufflers

Yoeri (the Voice) No More Hassle

Guy Swinnen & Band Ine

Jan Hulsmans (the Voice) Jan De Wilde en Vrienden

& Vincent

Lady & the Band Bam

Boulevard Vinyl