Maisdoolhof is een nieuwe atraktie

Paal

Beringen - Nu kan je ook in Paal je weg zoeken in een maisdoolhof aan de Maalbeekstraat.

Het maisdoolhof dat vanaf zondag toegankelijk is voor het publiek is een creatie van Emiel Meelberghs en Annemie Van Aeken. Emiel had het uitgestrekte perceel grondig bestudeerd, er een schaalmodel van gemaakt en daar een doolhof op uitgetekend. Ondertussen kon men de hoeve aan de Maalbeekstraat een beetje verbouwen tot Merelhoeve, een fietscafé met een kinderboerderij en kleine speeltuin. Volledig omheind zodat de kinderen veilig kunnen spelen of naar de dieren gaan kijken. Momenteel zijn er al konijnen, een bok en geit, een schildpad en ezel. Binnen enkele weken komen er ook nog 2 biggen bij. Het doolhof doorlopen is een hele onderneming zelfs nu dat de mais door de aanhoudende droogte nog niet echt gegroeid is. Men kan dit nog doen tot eind september als de mais geoogst wordt.