Fietser die vrouw uit Brasschaat omver reed, geeft zich aan: slachtoffer nog steeds kritiek

Brasschaat - Een 84-jarige vrouw uit Brasschaat is zondagmiddag in Knokke-Heist levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een fietser. De fietser, een man van 82, reed gewoon door, maar gaf zich maandag aan bij de politie.

Het ongeval gebeurde zondag om 11.40 uur in de buurt van het Van Bunnenplein. De toeriste wilde samen met haar dochter en schoonzoon oversteken richting Zeedijk, toen ze in botsing kwam met een fietser. Het slachtoffer kwam met haar hoofd tegen de stoeprand terecht en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bejaarde vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar.

Ook de fietser kwam ten val, maar hij vervolgde vrij snel zijn weg. De politie probeerde uiteraard om zijn identiteit te achterhalen. Naar aanleiding van het ongeval werd maandag ook een persbericht en een opsporingsbericht verspreid.

“Dankzij het persbericht over het verkeersongeval heeft de verdachte zich gisteravond gemeld bij de politie in Knokke”, aldus procureur Céline D’havé. De 82-jarige toerist werd verhoord, maar mocht daarna beschikken. Wellicht zal hij zich later wel nog voor de Brugse politierechtbank moeten verantwoorden.