Penélope Cruz heeft een exclusief contract getekend met Chanel

Penélope Cruz (44) wordt het nieuwe gezicht van de Cruise-collectie van Chanel en heeft daarvoor een exclusief contract getekend bij het Franse modehuis. Het is niemand minder dan creatief directeur Karl Lagerfeld zelf die de bijhorende fotoshoot voor zijn rekening heeft genomen.

Na actrices Margot Robbie, Kristen Stewart, Tilda Swinton, Keira Knightley en Lily-Rose Depp vervoegt nu ook Penélope Cruz bij Chanel de rangen als brand ambassador. Zo zal ze voor het eerst ook voorgesteld worden op de catwalkshow voor de haute couture-collectie in Parijs. Ze zal bovendien schitteren in de nieuwste reclamecampagne voor de Cruise-collectie die door Karl Lagerfeld zelf gefotografeerd zal worden.

De Spaanse actrice is al langer een fan van Chanel en droeg creaties van de hand van Lagerfeld bij ettelijke premières, rode lopers en films. "Het is zo'n iconisch merk en Karl is een genie, ik bewonder alles wat hij heeft gedaan al sinds ik een klein meisje was. Het is dan ook een plezier om met hem samen te werken", zegt ze in een interview met Women's Wear Daily. "Hij is de koning van de modewereld en we hadden een heel interessante fotoshoot, voor zijn camera staan is een avontuur op zich."