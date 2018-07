Paris Hilton vraagt haar fans iets te vertellen “wat ze nog niet weet.” Dat had ze beter niet gedaan

Een foto waarop de 37-jarige dj en hotelerfgename (niet al te) diep in gedachten verzonken lijkt en de vraag: “Vertel me iets wat ik nog niet weet.” Meer was er niet nodig om Twitter te overspoelen met gekke weetjes. Al is nog maar de vraag of Paris daar wel echt op zat te wachten.

De eerste reactie kwam van Paul Alexander, die meteen over zijn dorp Welshpool: “Welshpool is een dorp in Wales, historisch in het gewest van Montgomeryshire, maar momenteel deel van de unitaire autoriteit van Powys. De Welshe naam Y Trallwng betekent letterlijk “het zompige of zinkende land”. Welshpool is het vierde grootste dorp in Powys.”

En nadat Paul het ijs gebroken had, bleven er maar gekke weetjes binnenstromen onder de foto van Paris. De berichten gingen van “We hebben elkaar ooit ontmoet” tot “Veel duizendpoten ruiken naar kersen en zijn fluorescerend onder een blacklight.”

Meer dan tienduizend reacties kwamen er op de foto. De ene al verrassender dan de andere: “De meeste toiletten spoelen door in mi mol” is er daar maar eentje van. Andere pareltjes: “Er is een stad in Canada die Dildo heet en alle zwanen in het Verenigd Koninkrijk zijn eigendom van de Queen.”

- Most toilets flush in E flat

- France was still executing people by guillotine when the first Star Wars movie came out.

- There is a town in Canada called “Dildo.”

- All swans in England belong to the queen.

- No piece of square paper can be folded more than 7 times in half. — F R A Z E R B R O W N (@FrazerBrown) July 1, 2018

In the Philippines there is an island,within a lake,in a volcano,in a lake on a island. pic.twitter.com/U1p9KDGwHb — #1StateOfGraceStan (@Swiftdraconite) July 2, 2018

“New York City regularly goes through the grim ritual of fishing floating corpses out of the water in the spring as water temperatures rise.” — CNKFAN (@Charla_04) July 3, 2018

Humans are deuterostomes, meaning that the anus developed before any other opening in your body. We were all literally an ASSHOLE at the beginning of the lifecycle — ???? (@glwithyourlife) July 2, 2018

We met once pic.twitter.com/fjJyMYtWyr — Jesse Heiman (@JesseHeiman) June 28, 2018

Dogs are rubbish at Poker. pic.twitter.com/veSPsl1lxF — Steve Kilner (@1StevieKilner) June 30, 2018

The city with the longest name in the world is Bangkok. Its real official name is “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit” — Stefan Thessman (@StefanThessman) July 2, 2018