VIDEO. 100 meter hoog en 250 km/uur: ‘vierde hoogste’ fontein van de wereld ligt net over de grens met Limburg

Honderd meter. Zo hoog gaat de straal van de Fun Beach Fountain, de nieuwste attractie van Funbeach Event & Leisurepark in Panheel (Nederlands-Limburg) de lucht in.

Daarmee staat de fontein volgens eigenaar Luc van Engelen van Funbeach op nummer vier op de ‘wereldranglijst’. “De hoogste is van één of andere Arabier, nummer twee staat ergens in Amerika en dan schijnt er in Genève nog eentje te zijn die hoger spuit. Daarna komen wij, heb ik me laten vertellen.”

Fine tunen

Een team met specialisten van diverse Midden-Limburgse bedrijven heeft anderhalf jaar gewerkt aan de complexe technische installatie die achter de fontein schuilgaat, en die het water met een snelheid van 250 kilometer per uur uit de spuitmond stoot. Volgens Engelen zit het er trouwens dik in dat Fun Beach Fountain over enige tijd de honderdvijftig meter gaat halen. “Kwestie van afstellen en fine tunen, net als met de auto van Max Verstappen”, grinnikt hij.

Landmark

De nieuwste attractie, die moet fungeren als een soort landmark voor de Maasplassen, werd maandag officieel geopend in aanwezigheid van gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Johan Lalieu van de gemeente Maasgouw. Beide overheden betaalden mee aan de reuzenfontein. Die kan trouwens ook in de breedte spuiten, in de vorm van een scherm van pakweg vijftig meter waarop allerlei beelden kunnen worden geprojecteerd.