Brusselse metrostations krijgen Duivelse namen na fabuleuze comeback tegen Japan

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft maandag, na de overwinning van de Rode Duivels, de namen van twee metrostations veranderd. Reizigers kunnen nu opstappen in ‘BELGICAmpioen’ en ‘HANKAR de finale’.

De namen van de metrostations werden onmiddellijk na de overwinning tegen Japan op het WK veranderd. Voorlopig blijft het bij twee stations, maar de komende dagen kan er nog gezocht worden naar nieuwe namen, mocht België het vrijdag halen tegen Brazilië.

Op Twitter geeft de MIVB nog enkele aanzetten. Zo lenen ook ‘thRIBAUCOURTois’, ‘ALMArouane Fellaini’ en ‘rAUMALEu Lukaku’ zich tot woordspelingen.

ZA-LIG!! De @rodeduivels zijn goed op weg om kampioen te worden! BELGICAmpioen?



Uiteraard waren we zover niet geraakt zonder thRIBAUCOURTois, ALMArouane Fellaini of rAUMALEu Lukaku



Ook zin in een woordspelletje?#REDTOGETHER #mivb pic.twitter.com/b9cfSJYM0t