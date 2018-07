Jubilerende Bòddelkèèr trekt weer rond

Sint-Truiden - Het Sint-Truidens straattheater ‘de Bòddelkèèr’ is aan zijn tiende seizoen begonnen. Dit theatergezelschap houdt, bij hun traditionele zomertour, halt in het Oud Atheneum en geeft er op donderdag 12 juli om 19 uur een voorstelling van hun nieuwe seizoen.

De zomer is er en dan trekt het theatergezelschap van De Bòddelkèèr traditioneel de boer op om pleinen en straten in rep en roer te zetten met een nieuwe voorstelling.

De succesformule is dan ook uniek: zij brengen een visueel spektakel van toneelsketches, verhaaltjes over bekende en minder bekende Truienaars, liedjes die door het publiek kunnen meegezongen worden, gedichten, dans, visueel spektakel en dat alles gemixt in een optreden van anderhalf uur, met pauze.

De oprichters van De Bòddelkèèr hadden nooit durven dromen dat dit ooit zo’n begrip in de streek zou worden. In tijden dat de streektaal op de achtergrond verdwijnt wil de Bòddelkèèr het Truiense dialect als erfgoed beschermen.

Wil je mee genieten? Kom donderdag 12 juli om 19 uur naar het Oud Atheneum in de Zoutstraat in Sint-Truiden. Bij ‘goed’ weer is de voorstelling in openlucht op de binnenkoer. Bij regen of te fris weer verplaatsen we de voorstelling naar de ruime sportzaal.

De voorstelling is gratis, maar je moet wel je stoeltje meebrengen.