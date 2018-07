Drink gerust nog een kopje koffie, het kan je leven verlengen

Koffiedrinkers hebben er een extra argument bij om nog een kopje te nuttigen, het vermindert namelijk de kans op een vroegtijdig overlijden. Bovendien maakt het niet uit hoeveel je ervan drinkt en of het of al dan niet cafeïne bevat. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek.

Amerikaanse onderzoekers van het National Cancer Institute hielden tien jaar lang de gegevens in de gaten van de UK Biobank waarin info zit van 500.000 Britten. Het gaat onder meer om enquêtes, de resultaten van fysieke onderzoeken en afgestane biologische stalen. Zo wisten ze onder rmeer ook hoeveel koffie de deelnemers dronken. In die periode van tien jaar stierven er 14.200 onder hen.

"We slaagden er in om een link tussen koffiedrinken en een beperkter risico op vroegtijdig overlijden vast te stellen bij mensen die minstens een kop per dag dronken tot wel acht per dag. Bovendien geldt dat voor alle soorten koffie, met of zonder cafeïne", zegt hoofdauteur Dr. Erikka Loftfield in een interview met TIME.

Het beperkter risico op een vroegtijdig overlijden hangt maar in beperkte mate af van hoeveel koffie je drinkt, of er cafeïne inzit en of het om instant- of gemalen koffie gaat. Algemeen kan wel worden aangenomen dat wie een kop per dag drinkt 8 procent minder kans loopt op een vroegtijdig overlijden. Wie zes tot zeven kopjes drinkt, beperkt dat risico met 16 procent. Vanaf acht kopjes zakt dat percentage weer naar 14 procent.

Geruststellen

Waarom dat het geval is, daar hebben de onderzoekers voorlopig nog het raden naar, maar de al dan niet aanwezigheid van cafeïne speelt dus in elk geval geen rol. "Onze bevindingen zijn gebaseerd op observerende studies", zegt Loftfield. "Om beter de potentiële biologische mechanismen erachter te begrijpen, zijn bijkomende studies nodig. In elk geval blijkt uit ons onderzoek al dat koffie deel kan uitmaken van een gezond voedingspatroon en dat we dus koffiedrinkers kunnen geruststellen."