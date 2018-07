Basketbalduel ontaardt in massale knokpartij: nationale ploegen van de Filipijnen en Australië op de vuist

De Filipijnen en Australië ontmoetten elkaar maandagavond in Bulacan nabij Manilla, de Filipijnse hoofdstad, voor een duel in de voorronde van het WK 2019. Tijdens het derde kwart gingen de poppen aan het dansen nadat een Filipijn zijn Australische tegenstander een duw gaf. Spelers en staf kwamen het terrein opgelopen, deelden klappen uit en er werd met een stoel gegooid.

Toen na een tijdje de rust terugkeerde, besloten de scheidsrechters dertien spelers uit te sluiten, negen Filipijnen en vier Australiërs. De match werd hervat maar uiteindelijk toch weer stopgezet omdat het thuisland na een bestraffing te weinig spelers op het terrein had. Australië won met 89-53.

Thon Maker out here throwing flying kicks in an all out brawl between Australia & the Philippines



