‘Dode’ vrouw ontwaakt plots in koelcel van mortuarium

Een vrouw uit Zuid-Afrika ligt momenteel in het ziekenhuis nadat ze levend uit de koelruimte van een mortuarium werd gehaald. Eerder had het ambulancepersoneel haar doodverklaard na een zwaar verkeersongeval.

Na het verkeersongeval konden de hulpverleners geen teken van leven meer vinden bij de vrouw, zo verklaarden ze aan de Zuid-Afrikaanse nieuwssite TimesLive. Het ambulancepersoneel verklaarde haar dood en bracht haar naar een mortuarium.

Ook daar zagen de medewerkers niet meteen iets vreemds toen ze haar lichaam in een koelcel schoven. Maar toen iemand later terugging om het lichaam te controleren voor de autopsie, merkte hij dat de vrouw nog ademde.

De vrouw werd meteen met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nu nog steeds verblijft. Zowel de medewerker als de familie zijn in shock door het incident. “Wij willen antwoorden”, zegt een familielid aan BBC. “Wij willen weten hoe dit is kunnen gebeuren.”

Intussen is er een onderzoek gestart. Volgens Gerrit Bradnick, manager bij de Zuid-Afrikaanse hulpverlening, is er “geen bewijs van nalatigheid” en is dit “niet gebeurd door een slechte opleiding van het ambulancepersoneel”.