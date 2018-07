Wielerclub De Jokers fietst voor Ter Heide

Genk - Op 3 juni vertrok wielerclub De Jokers voor de laatste keer op tocht voor Ter Heide. Voor deze laatste sponsortocht reden de fietsers 1.178 kilometer naar Lourdes. Na twaalf ritten van 80 tot 122 kilometer per dag, één rustdag en enkele dagen verblijf in Lourdes, keerden ze terug op maandag 18 juni. De officiële ontvangst en huldiging gebeurde tijdens het Zomerfeest van Ter Heide in campus Tongeren op zondag 24 juni.

Al meer dan 20 jaar lang zetten De Jokers zich in voor Ter Heide. Tijdens jaarlijkse evenementen zoals het Mosselfestijn, de Ter Heide Happening en de Camba-toertocht, kan Ter Heide steeds rekenen op de geëngageerde fietsers. Elke twee jaar deden ze er nog een schepje bovenop en vertrokken ze op tocht voor Ter Heide. Ook dit jaar was dat weer het geval. Voor de elfde en laatste keer vertrok de wielerclub op sponsortocht voor Ter Heide. Voor deze tocht keerden ze nog een laatste keer terug naar Lourdes.

Op zondag 3 juni 2018 vertrokken De Jokers voor een tocht van 1.178 kilometer met zeven fietsers en een volgwagen vol trouwe begeleiders. De eerste tien kilometer werden ze vergezeld door de fietsers van Calluna: de Genkse fietsgroep die vanaf september de fakkel overneemt van De Jokers. Daarna namen ze afscheid en trotseerden de vele hellingen, bandbreuken, omwegen en regen in een prachtig decor op weg naar Lourdes.

Twaalf dagen lang fietste de wielerclub 80 tot 122 kilometer per dag tot ze hun bestemming bereikten. Na enkele dagen verblijf in Lourdes, keerden de fietsers terug op maandag 18 juni. Op zondag 24 juni 2018 werden ze feestelijk onthaald en gehuldigd tijdens het Zomerfeest van Ter Heide campus Tongeren. Het was een warm en hartelijk weerzien.