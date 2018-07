Japanse prinses geeft haar titel op om te kunnen trouwen

Voor de verzamelde Japanse pers heeft prinses Ayako (27) aangekondigd dat ze zich zal verloven. Omdat haar man in spe Kei Moriya (32) van gewone afkomst is, moet ze wel haar titel opgeven om met hem te kunnen trouwen. Ze volgt daarmee in de voetsporen van haar nicht prinses Mako en haar oudere zus Noriko.

Prins Harry mocht zijn titel behouden toen hij met Meghan Markle naar het altaar liep, maar aan de andere kant van de wereld gelden er andere regels. In het Japanse koningshuis moet je afstand doen van je titel als je trouwt met iemand die van gewone afkomst is. Die keizerlijke wet geldt echter enkel voor de vrouwen.

Zo zal prinses Mako haar titel moeten opgeven als ze in 2020 trouwt met haar verloofde en nu volgt ook haar nicht prinses Ayako in haar voetsporen. Ook prinses Noriko, de oudere zus van Ayako, koos eerder al voor een dergelijke weg toen ze in 2014 trouwde. Na de huwelijken van Mako en Ayako zal de Japanse koninklijke familie maar uit zeventien leden meer bestaan.

Op restaurant

Op een persconferentie werd aangekondigd dat ze zich in augustus zal verloven met Kei Moriya, een man die werkt voor een Japanse rederij. De twee ontmoetten elkaar via hun ouders. "We hebben elkaar in december voor het eerst ontmoet en ik herinner me dat ons gesprek zo levendig was dat het niet leek alsof het de eerste keer was. We hadden zoveel plezier dat ik de tijd uit het oog verloor", zei ze. Moriya wou dan weer kwijt dat hij haar ten huwelijk had gevraagd op restaurant.

De twee zullen normaal in oktober in het huwelijk treden. Intussen wordt in Japan overwogen om de gecontesteerde keizerlijke wet aan te passen of af te schaffen zodat de vrouwelijke leden van het koningshuis toch hun titel kunnen behouden.