Geslaagde straatbarbecue in de Keyertstraat

Dilsen-Stokkem - Voor de negende maal op rij organiseerde het straatcomité van de Keyertstraat in Dilsen een zomerbarbecue.

De start van de zomervakantie was het ideale moment om de buren eens bij elkaar te brengen en gezellig bij te praten. En het werd ditmaal een groot succes. Niet minder dan 40 volwassenen en 7 kinderen schreven zich in. Het warme weer dwong de organisatoren uit te wijken naar de schaduwrijke inrit van de woning van Johan, waar traiteur Stefan het beste van zichzelf gaf om de honger te stillen. Onderwerp van gesprek was de felle brand de dag ervoor die verschillende tuinen in de straat had getroffen. De afkoeling ’s avonds was welkom en er werd tot in de late uurtjes gezellig gepraat bij een glaasje bier of wijn. Nu reeds werden plannen gemaakt voor de jubileumeditie van volgend jaar.