Deborah Leemans krabbelt overeind na ‘Temptation’: “Dankzij psychologische hulp ben ik er weer bovenop”

Als er iemand een woelige periode heeft meegemaakt in ‘Temptation Island’, dan is het Deborah Leemans wel. Het psychologische spel heeft zo zijn sporen achtergelaten. “Ik heb heel diep gezeten”, vertelt de 26-jarige, die tijdens haar kampvuurmomenten te zien kreeg hoe haar hondstrouwe Tim plots als een blok voor verleidster Cherish viel. In een interview in Story legt ze uit hoe ze langzaamaan opnieuw op haar pootjes terechtkomt.