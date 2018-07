"Niemand moet Max Verstappen nu nog zeggen dat hij zijn rijstijl moet aanpassen"

Volgens Jos Verstappen is de foutloze prestatie van zoon Max tijdens de GP van Oostenrijk het bewijs dat we geen kritiek meer moeten hebben op de rijstijl van zoonlief.

De rijstijl van Max Verstappen is dit seizoen al meer dan eens het onderwerp van kritiek geweest, dit na een aaneenschakeling van incidenten waarbij de jonge Nederlander betrokken was. Sommigen durfden zelfs in vraag te stellen of hij er wel lessen uit kon trekken.

Na zijn laatste incident in Monaco, toen de kritiek ook vanuit zijn eigen team begon op te borrelen, heeft Verstappen zich herpakt. Getuige daarvan zijn foutloze races in Canada, Frankrijk en Oostenrijk met respectievelijk een derde plaats, een tweede plaats en een overwinning als resultaat.

“Mensen moeten die zogenaamde agressieve rijstijl van Max niet meer in vraag stellen,” vertelde Jos Verstappen aan ‘Formule 1’. “Max weet waar hij mee bezig is. Hij moet nog wat kleine dingetjes bijschaven, dat weet hij zelf ook wel maar dat komt met meer ervaring.”

Red Bull-talentenjager Dr Helmut Marko is het roerend eens met Verstappen Senior.

“Max heeft iedereen het zwijgen opgelegd die kritiek had op zijn rijstijl,” aldus Marko in ‘Auto Bild’. “En dat al op twintigjarige leeftijd.”

