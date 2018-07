Thaise voetballertjes die vastzitten in grot krijgen vier maanden rantsoen en duiklessen

De twaalf jonge voetballers en hun coach die in Thailand vastzitten in een ondergelopen grot, krijgen voor vier maanden rantsoen en geneesmiddelen. Dat heeft het leger dinsdag gezegd. Daarnaast krijgen ze ook duiklessen, om een “delicate evacuatie” mogelijk te maken. Ondertussen zal het leger water blijven wegpompen uit het grottenstelsel.

De jongens, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni naar de grot Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan na een voetbaltraining, waar ze ingesloten raakten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden Britse duikers er maandagavond in om de groep te bereiken.

Volgens kapitein Anand Surawan van de Thaise marine zijn de voetballers en hun coach, die al door een dokter werden onderzocht, “gezond en wel”. Wanneer ze precies gered zouden kunnen worden, kan hij niet zeggen. “We brengen alles in gereedheid om levensmiddelen voor minstens vier maanden te sturen en om ze opleidingen in duiken te geven terwijl we water blijven weghalen.”