Grootste comeback in 8 jaar

Van 0-2 achter naar 3-2 voor, het was een historische avond, en niet alleen voor de Belgen. Voor het eerst in 48 jaar slaagde een land er immers in om in de knock-outfase een achterstand van twee doelpunten op te halen. De laatste die erin slaagde was West-Duitsland op het WK van 1970 tegen Engeland, maar het had toen wel verlengingen nodig om tot 3-2 te komen.

Historisch dus, met dank aan de sterke invalbeurten van Marouane Fellaini en Nacer Chadli. Bekijk hun statistieken maar even. Ze scoorden alle twee. Allebei wonnen ze 67% van hun duels. (Dries Mertens scoorde 100 procent, maar hij was slechts in... één duel betrokken.) De invallers mikten al hun doelpogingen op het doel en Chadli gaf 93% van zijn passes bij de bestemmeling. Courtois en Witsel scoorden hoger, maar vanuit een andere positie op het veld. Thomas Meunier was weer marathonman en sprinter tegelijk. (gma-mc)