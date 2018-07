“Als we zo tegen Brazilië spelen, kunnen we naar huis”

We hebben een nieuwe naam voor Rostov: Ros-is-tof! Een ongezien feest barstte in het Duivelse kamp los nadat de Senegalese ref Malang Diedhiou een einde had gemaakt aan België-Japan. Een historische wedstrijd die Marouane Fellaini en Nacer Chadli ooit aan hun kleinkinderen zullen doorvertellen. Maar zonder de pret te willen bederven, de Rode Duivels leren best uit hun fouten als ze vrijdag kans willen maken tegen Brazilië. “Spelen we zoals vandaag, dan kunnen we naar huis”, aldus Marouane Fellaini.