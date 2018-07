Le nouveau Standard est arrivé en dat is zichtbaar op de oefenstage in Nederland. De bekerzege en tweede plaats in Play-off 1 hebben ervoor gezorgd dat de Rouches zich in veel rustigere omstandigheden kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. “Vorig jaar voelde je dagelijks die druk, die is nu van de ketel”, zegt Sébastien Pocognoli.