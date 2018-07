“De ploeg heeft de match gewonnen, niet de coach”

René Vandereycken (64) is na jarenlang stilzwijgen terug in het voetbal. Negen jaar nadat hij afscheid nam als bondscoach volgt hij voor onze krant het WK op de voet. Wie de voormalige middenvelder kent, weet wat dit betekent: gedetailleerde, scherpe en glasheldere analyses.

De Limburger was uiteraard opgelucht dat de Duivels het toch nog flikten, maar was hard voor bopndscoach Martinez. “De inbreng van de trainer voor de terugkeer was heel beperkt. Ik heb geen tactisch vernuft gezien.”