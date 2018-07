“Oef! En nu peuzelen we Brazilië op”

Het was tot de laatste seconde nagelbijten voor de ettelijke duizenden Limburgse voetbalfans. Na de onverwachte achterstand was de spanning te snijden. Maar in woonkamers, op café en voor de talloze grote schermen in alle hoeken van de provincie brak het feest los toen Chadli de verlossende goal er op het allerlaatste moment in pegelde. En ook al maakten de Japanners het ons knap moeilijk, toch was de conclusie gisteren voor de meeste fans duidelijk: laat Brazilië maar komen!