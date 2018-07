MAASMECHELENRijkswaterstaat in Nederland excuseert zich voor het kajakongeval van afgelopen zaterdag, waarbij een 13-jarig meisje uit Maasmechelen met haar boot onder een weggezakte boom in de Maas belandde en bijna verdronk. “We zijn nog aan het uitzoeken waarom we die boom niet tijdig hebben weggehaald”, klinkt het bij Rijkswaterstaat, dat gisteren alle overblijvende obstakels op de plaats van het ongeval verwijderde.