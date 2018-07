hasselt Wie denkt dat enkel autofabrikanten de goegemeente durven te belazeren met ­“sjoemelsoftware” vergist zich. “Zelfs in toestellen van 50 euro vonden we chips terug om testers te misleiden”, zegt Guido Adriaenssens, expert in producttesten. Op zijn eerste pensioendag doet de Belg een boekje open.