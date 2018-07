Sint-Pieters-Woluwe“Wij konden niet anders dan die aanslag plegen, onze familie staat in Iran onder zware druk van de overheid.” Amir S. (38) en zijn vrouw Nasimeh N. (33) hopen met die uitleg op begrip van onze veiligheidsdiensten. Zaterdag werd het koppel onderschept in Sint-Pieters-Woluwe met een gebruiksklare bom in hun koffer. Die moest enkele uren later ontploffen in Parijs, op een bijeenkomst van opposanten van het Iraanse regime.