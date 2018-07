WERCHTER/BERINGENDe Britse popster Ed Sheeran blies zondagavond in Werchter 60.000 fans van hun sokken, maar voor de Beringse Charona Nuyts (30) was de avond nog net iets specialer. Op de tonen van Sheerans nummer ‘Perfect’ ging haar vriend Jelle Luyten (29) op één knie en vroeg hij haar ten huwelijk. “Dit aanzoek was helemaal zoals ik het gedroomd had”, glundert Charona.