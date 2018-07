Doorbraak in Duitse crisis: er komen transitcentra aan grens

BerlijnDe Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) en minister van Binnenlandse Zaken en CSU-voorzitter Horst Seehofer hebben gisteravond laat een compromis bereikt over de migratieproblematiek. Seehofer stapt dan toch niet op en Merkels vel is, althans voor even, gered. De twee partijen willen voor asielzoekers die al in een andere lidstaat van de EU geregistreerd zijn, transitcentra inrichten aan de Duits-Oostenrijkse grens.