Nog zeventien seconden moesten er gespeeld worden. U leest het goed: 17! Toen Nacer Chadli de Rode Duivels gisterenavond bevrijdde. Na een heerlijke aanval die begon bij Courtois en via De Bruyne en Meunier bij Chadli eindigde. Vergeet nooit meer: op 2 juli 2018 vond het Mirakel van Rostov plaats. Bijna zaten de Rode Duivels terug in Brussel - na een 0-2 achterstand - maar vrijdag mogen ze in Kazan dus de strijd aangaan met topfavoriet Brazilië.