De Wever en Peumans houden verzoeningsgesprek: “Jan is een vriend en hij blijft een vriend”

Brussel -

In een verzoeningsgesprek maandagavond in Antwerpen hebben Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) en partijvoorzitter Bart De Wever de plooien glad gestreken. Peumans had in ons weekendinterview de marsrichting van N-VA openlijk bekritiseerd. Vooral het harde woordgebruik stuit de parlementsvoorzitter tegen de borst. Met het verzoeningsgesprek sluit de partij naar buiten toe opnieuw de rangen, maar intern lijkt de kritiek van Peumans niet helemaal in dovemansoren te vallen.