Bondscoach Martinez prijst mentaliteit spelers: “Dit was een karaktertest. We moeten hier trots op zijn”

De moed zal bij Roberto Martinez ook heel even in de schoenen gezonken zijn na de dubbele achterstand, maar achteraf was het een trotse bondscoach die voor de microfoon gehaald werd. Martinez wou het niet hebben over de pijnpunten van de Duivels en bewierookte hun karakter. “Deze zege is een bewijs van de mentaliteit die deze spelers hebben.”

“Of dit eerst een nachtmerrie was en nu een droom? Ja, dat gebeurt soms op het WK”, begon Martinez het flashinterview. “Japan heeft de perfecte wedstrijd gespeeld. Ze speelden zo traag en dat frustreerde ons. Ze waren klinisch op de counter. Die dubbele achterstand was een serieuze karaktertest voor het team, maar je moet hun reactie zien. Het toont de mentaliteit van deze groep spelers.”

“Of deze late zege ons helpt? Natuurlijk”, ging Martinez verder. “We moeten hier trots op zijn. Deze zege is voor iedereen in België. Bedankt voor het supporteren en blijf geloven in deze groep spelers. Ik ga geen negatieve dingen noemen nu, in deze knockoutfase gaat het om winnen en dat hebben we vandaag gedaan.” Na het interview viel de aanwezige journalist overigens Martinez in de armen. België feest, zoveel is duidelijk!