Hasselt / Beringen / Kinrooi / Tongeren - België staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Dat is de conclusie na een knettergekke tweede helft tegen Japan, waarin de Rode Duivels een dubbele achterstand moesten ophalen. Ook in Limburg was de ontlading groot. Wij verzamelden de leukste beelden in dit artikel.