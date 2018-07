Roger Federer begint overtuigend aan jacht op negende eindzege Wimbledon

Roger Federer (ATP 2) heeft zich maandag vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Hij versloeg de Serviër Dusan Lajovic (ATP 58) met 6-1, 6-3 en 6-4. In 1 uur en 19 minuten was de klus geklaard.

De Zwitser, het eerste reekshoofd, speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Slovaak Lukas Lacko (ATP 73) of de Franse qualifier Benjamin Bonzi (ATP 284).

De 36-jarige Federer gaat voor een negende titel op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Hij won het toernooi al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.