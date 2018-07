Houthalen-Helchteren - Op de Grote Baan in Houthalen is er maandag in de vooravond aanzienlijke verkeershinder geweest door een vrachtwagen die in panne was gevallen. De trekker had veel olie verloren en viel precies op de brug over de E314 richting Hasselt stil. De trekker met oplegger werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om de olie op te ruimen.