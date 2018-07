Moeders kunnen deze zomer melk afkolven op Pukkelpop

Hasselt - Op het terrein van Pukkelpop wordt dit jaar een Milk ’n Boobs bar ingericht. Op die afgeschermde plek kunnen moeders die borstvoeding geven melk afkolven. Het initiatief komt van de opleiding vroedkunde van hogeschool UCLL. “Er zal ook altijd een vroedvrouw aanwezig zijn”, zegt Joke Neven van de opleiding vroedkunde.

Baby bij of niet: als je borstvoeding geeft, valt de melkproductie niet stil. En afkolven op een festival met bijna 70.000 andere bezoekers is niet altijd een even evidente zaak. “In het verleden ...