Mieke Desplenter transformeerde eeuwenoude abdij tot brouwerij De Dool

Houthalen-Helchteren - “In het begin heb ik het hier vaak vervloekt. Restauratie kost drie keer zoveel als nieuwbouw, maar nu heb ik mijn hart verloren aan dit domein”, zegt Mieke Desplenter. Een kwarteeuw geleden kocht ze een eeuwenoude abdij, die ze transformeerde tot de inmiddels florerende kasteelbrouwerij De Dool. Ze brouwt er Ter Dolen, een gamma van zeven bieren. “Op beurzen voel ik me een kleintje tussen de grote jongens, maar dat vind ik net goed.”

De gewestweg N715 is voor veel pendelaars al decennia een dagelijkse bron van ergernis, maar even buiten het centrum van Houthalen-Helchteren hoef je maar een smalle zijweg in te slaan om van de beklemmende ...