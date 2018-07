Bpost haalt op zaterdag geen pakjes meer op: “Negatieve gevolgen voor tal van kmo’s”

Hasselt - Een pakje dat u op zaterdag naar het postkantoor brengt, zal daar voortaan pas maandagochtend de deur uitgaan. Bpost stopt immers met de ophaling van pakketten in het postkantoor tijdens het weekend. “Bijna 100 procent van de pakketjes wordt toch op weekdagen binnengebracht”, klinkt het bij bpost. “Klopt niets van. Dit heeft negatieve gevolgen voor tal van kmo’s”, reageert de vakbond.

Dat bpost besloten heeft geen pakjes meer op te halen op zaterdag, is erg opvallend. Als het bedrijf de voorbije jaren iets aan te kondigen had over pakjesbezorging, ging het immers altijd om een uitbreiding ...