Koevoet gevonden in auto gedrogeerde bestuurder in Bilzen

Diepenbeek / Bilzen - In de auto van een 36-jarige Diepenbekenaar heeft de politie maandagochtend een koevoet gevonden. Omdat die werktuig kan worden gebruikt om in te breken, werd het in beslag genomen. De man was bij een controle aan het station in Bilzen aan de kant gehaald. Uit een speekseltest bleek dat hij onlangs nog speed had gebruikt. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Van zowel de bestuurder als zijn passagier werden op het politiekantoor vingerafdrukken genomen. De bestuurder zal later ook voor de politierechter moeten verschijnen. (mm)