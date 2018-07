Herk-de-Stad / Bilzen - Een 29-jarige leerling chauffeur uit Herk-de-Stad heeft in de nacht van zondag op maandag een paar overtredingen in de Tipstraat in Beverst begaan. De vrouw kruiste een patrouille van de politie met de grootlichten aan waarna ze aan de kant werd gehaald. Toen bleek dat ze een voorlopig rijbewijs model 18 heeft en dus niet op dat tijdstip mocht rijden. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (mm)