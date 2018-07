Zinho Gano tekent voor vier jaar bij Genk

Zinho Gano is een Genkie. De 24-jarige diepe spits van KV Oostende legde deze namiddag zijn medische tests af en zette zopas in de Luminus Arena zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Daarmee krijgt Philippe Clement zijn zin. Hij wilde er absoluut een targetspits bij.

Bovendien weet de coach perfect wie hij in huis haalt, hij werkte eerder bij Waasland-Beveren al even met Gano. Dat is allicht ook de reden waarom de speler opteerde voor Genk en een voorstel van Standard, lees Michel Preud’homme, naast zich neerlegde. Argument dat bij Genk zeker ook heeft meegespeeld, is de Belgische nationaliteit van Gano. In Oostende wrijft men zich in de handen. Een jaar geleden telde toenmalig voorzitter Marc Coucke 2,5 miljoen euro neer voor de aanvaller. Dat bedrag zou men, althans volgens mensen uit de entourage van de kustploeg, ruimschoots recupereren, bonussen en een percentage op doorverkoop inbegrepen. (rco)