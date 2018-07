Mode Knipoog naar de jaren tachtig bij Ralph & Russo

Haar trouwjurk mochten ze niet maken, maar het is wel dankzij Meghan Markle dat 2018 het jaar van ontwerpers Ralph & Russo is geworden. Maar wie klassieke jurken zoals die op Markles verlovingsfoto verwachtte, moest wellicht twee keer met zijn ogen knipperen bij deze haute coutureshow in Parijs. Eén ding is zeker: de kans is klein dat we de vrouw van prins Harry in een breedgeschouderd glitterpakje, een regenbooggewaad of een felgekleurde jurk met de heupbeenderen bloot naast de Queen zullen zien zitten.